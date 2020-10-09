قد تصل للوفاة.. “الصحة” تحذر من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية وتدعو للتطعيم فورًا

حذرت وزارة الصحة من خطورة الإنفلونزا الموسمية على صحة الجسم، داعيةً الجميع إلى المبادرة للتطعيم ضدها فورًا في المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن من أبرز مضاعفات الإنفلونزا الموسمية: التهاب الرئتين والشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدم، لافتةً إلى أنها قد تؤدي إلى الوفاة.

ويعد سيلان الأنف والتهاب الحلق وألم العضلات من أعراض الإنفلونزا الموسمية، إضافةً إلى السعال المستمر والجاف، والصداع، والرجفة والتعرق، وارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق الـ38. واعتبرت الوزارة أن العاملين في المجال الصحي والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال وكبار السن والحوامل يمثلون الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وللوقاية من الإصابة بالفيروس، دعت “الصحة” إلى الحرص على أخذ اللقاح سنويًا، وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وعدم لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب أو مشاركته الأدوات الشخصية، وكذلك استخدام المنديل عند العطس أو السعال والتخلص منه فورًا، وتنظيف الأسطح بشكل منتظم، وتجنب الأماكن المزدحمة.