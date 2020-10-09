الحوثيون يحرمون واتساب على اليمنيين

وبحسب الوثيقة التى نشرها موقع "2 ديسمبر" اليمنى، فإن النيابة العامة الحوثية فى محافظة إب أمرت بتفتيش المحلات وهواتف السكان، لمنع استخدام تطبيق الواتساب، الذى يعد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى استخدامًا فى اليمن. وطالبت النيابة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من الشرطة تفتيش هواتف المواطنين للتأكد من إزالة التطبيق واعتبار من يستخدمه مرتكب جريمة فعل فاضح. كما أمهلت سلطات الحوثى، اليمنيين أسبوعًا لإزالة "واتساب" من هواتفهم، بزعم أنه "يُستخدم غالباً فى نشر الفساد من خلال تبادل الكلام الفاحش والصور والمقاطع الخليعة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية".

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