إيقاف تحصيل ضريبة القات داخل الاسواق

إيقاف تحصيل ضريبة القات داخل الاسواقوجهت مصلحة الضرائب بإيقاف عملية ربط وتحصيل ضريبة مبيعات القات في أسواق العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأكدت مصلحة الضرائب أن عملية تحصيل ضريبة مبيعات القات تكون في مداخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أو الأماكن التى ستحددها المصلحة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم وترجمة لمضامين الرؤية الوطنية على الواقع.

ودعت مصلحة الضرائب، كافة مكلفي ضريبة مبيعات القات إلى الالتزام بسداد الضريبة بسندات رسمية طبقا لنموذج 50 حسابات في مداخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والأماكن التي يتم تحديدها من قبل مصلحة الضرائب.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد قالت مصلحة الضرائب انها ستشكل لجان نزول ميدانية للتأكد من وجود سندات سداد الضريبة نموذج 50 حسابات لدي جميع المكلفين.

وأهابت مصلحة الضرائب بجميع مكلفي هذه الضريبة إلى التعاون معها لضبط عملية التحصيل في المداخل فقط .

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي متحصل أو مساعد أو أيا كان يمارس عملية التحصيل في الأسواق المشار إليها وأنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين .. مشيرة إلى أنها خصصت الرقم المجاني 8000033 للإبلاغ عن أي مخالفات.

