عاجل.. سلطنة عمان تفرض الحظر الليلى لمواجهة كورونا





قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا فى سلطنة عمان، اليوم الجمعة، فرض الحظر الليلى، بمنع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا، لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد

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