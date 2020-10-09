القبض على مقيم يمني امتهن ترويج المخدرات بجدة

الخليج – واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، امتهن ترويج المخدرات، وضُبط بحوزته (10.903) أقراص من مادة الأمفيتامين المخدرة، و(3) كجم و(892) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص. اظهر المزيد

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