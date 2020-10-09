الصحة : تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا

أعلنت الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (407) حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (338539) حالة، من بينها (9261) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (859) حالة حرجة، كما تم تسجيل (513) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (324282) حالات .

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (407 )حالات منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 83%، وكبار السن 5% .

كما بلغ عدد الوفيات (4996) حالة ، وذلك بإضافة (24) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً” لافتةً أنه تم إجراء (53894) فحص مخبري جديد.