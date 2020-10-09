اغتيال المسؤول الأمنى لمعبر سرزيرى الحدودى بين كردستان وتركيا

وفى بيان أصدره مجلس أمن إقليم كردستان، أمس الخميس، قال: "قتل اليوم الخميس، مدير آسايش (أمن) معبر سرزيرى الحدودى مع تركيا، غازى صالح اليخان، إثر إطلاق نار عليه من قبل إرهابيين فى قرية بيكداودا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

كما أشار البيان إلى أنه "سبق للقتيل أن تعرض للتهديد بالقتل قبل فترة من قبل تلك الجماعات التى لم يسمها".

وتتبع قرية بيكداودا فى ناحية كانى ماسى، لمدينة زاخو الحدودية، كما أن منفذ سرزيرى، هو ثانى منفذ حدودى بين إقليم كردستان العراقى وتركيا، ويستخدم عادة لعبور الشاحنات الصغيرة ونقل السياح والمسافرين على طرفى الحدود.