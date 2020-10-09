وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال الرائد عمر عادل من شرطة نينوى، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم لدى مرور سيارة مدنية قرب قرية أبو فشكة ضمن ناحية الشورة، 60 كم جنوب الموصل، أدت إلى مقتل طفلة وإصابة والديها بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الناحية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: مقتل طفلة وإصابة والديها فى انفجار جنوب الموصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.