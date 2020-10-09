وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

طرح مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بعدة مسميات منها استشاري أمراض القلب للأطفال، واستشاري مساعد عناية مركزة أمراض الكلى (عدد وظيفتين)، واستشاري مساعد طب الأطفال العام واستشاري مساعد عناية مركزة أطفال، واستشاري أمراض الدم للأطفال.

واشترط على المتقدمين لشغل هذه الوظائف أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية، ولديهم شهادات الدكتوراه والبورد في التخصصات ذات الصلة بالوظائف.

وأضاف أن التقديم متاح الآن وحتى 20 أكتوبر الحالي من خلال الرابط التالي : أضغط هنا