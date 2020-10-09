ملك المغرب : المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات .. وخطة لإنعاش الاقتصاد

وذكر ملك المغرب، فى خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، أنه جرى وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، مضيفا "خطة الإنعاش ستعتمد على صندوق محمد السادس للاستثمار". وتابع "يجب العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية والعمل كذلك على خلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل". وشدد العاهل المغربى أن "نجاح أى خطة ومشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة". وأردف قائلا "يجب أن تعطى مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال فى هذا المجال وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها". وأبرز الملك محمد السادس فى الخطاب نفسه أن "نجاح خطة الإنعاش الاقتصادى والتأسيس لعقد اجتماعى جديد يقتضى تغييرا حقيقيا فى العقليات وفى مستوى أداء المؤسسات العمومية". وأشار إلى أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتظافر جهود الجميع لرفع تحدياتها. وختم بالقول "المسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون.. أنا واثق من أننا سنرفع جميعا هذا التحدى فى إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعى".

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