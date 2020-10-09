أسعار الذهب ترتفع واحد بالمئة
زاد سعر الذهب اليوم واحدا بالمئة بسبب ضعف الدولار مع توقعات أن يتابع تسجيل مكسب أسبوعي ثان على التوالي.
وازداد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعد الذهب 0.4 بالمئة في الأسبوع.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 1912.40 دولار، وكان المعدن الأصفر قد ربح نحو 26 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
وحول أسعار المعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية وصعدت اثنين بالمئة في الأسبوع، وكسب البلاتين 1.5 بالمئة إلى 875.33 دولار وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2383.16 دولار.
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