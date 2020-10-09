انتحار الفنانة المسرحية الشابة عبير شعبان فى تونس

وقال مصدر أمنى تونسى إنه تم العثور على شعبان، جثة هامدة فى منزلها بمدينة قربة، بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت شنقا.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية فى تونس، ولديها جمهورها الخاص الذى يتابع أعمالها بشغف.