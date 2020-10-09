عاجل .. انفجار خزان مازوت فى حى طريق الجديدة بـ بيروت

أفادت شبكة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، بانفجار خزان مازوت فى حى طريق الجديدة فى العاصمة اللبنانية بيروت، وسقوط عدد من الجرحى، مساء اليوم الجمعة.





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