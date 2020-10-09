وأكدت قناة "الجديد" اللبنانية، أن سيارات فوج الإطفاء تتجه بسرعة إلى موقع الحادث، للمباشرة بإطفاء الحريق. كما اندلعت، فى وقت سابق اليوم، حرائق كبيرة فى الأشجار الحرجية والمثمرة وكروم الزيتون فى جنوب لبنان وشماله. وامتدت الحرائق التى اندلعت فى خراج بلدة شيخلار الحدودية بشكل سريع جدا إلى كروم الزيتون فى الأراضى المتاخمة فى خراج بلدتى رماح وخربة الرمان، حسب موقع "النهار" اللبنانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. اندلاع حريق بعد انفجار خزان للمازوت فى بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.