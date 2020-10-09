عاجل .. الجيش الليبى ينفى ادعاءات الوفاق بالتحرك نحو الغرب

نفى الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم الجمعة، إدعاءات وزير دفاع حكومة الوفاق المنتهية شرعيتها، بشأن تحرك وحدات الجيش الليبى، نحو مدن فى الغرب الليبى، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار، المعلن فى القاهرة يوم يونيو الماضى.





وجاء فى بيان، نشره اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، عبر صفحته بموقع فيسبوك "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التى يدعى فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن فى الغرب الليبى، ما هى إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن فى القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضى وملتزمة بتمركزاتها فى مواقعها على خط سرت الجفرة". وأضاف "إن مثل هكذا ادعاءات هى عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتى يدعمها المجتمع الدولى". واختتم الجيش الوطنى الليبى "كذلك هى عبارة عن ذريعة لكى تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون، لا تريد نجاح المساعى الحميدة التى تؤدى إلى حل الأزمة الليبية، وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة، وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة، سنكون مع الخيار السلمى دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".

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