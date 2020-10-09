بمول العرب إرادة يفعل اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي_جدة : شارك مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٢/٢١ ممثلاً في قسم العلاج الطبيعي بالتعاون مع إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة في فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي تحت شعار ( العلاج الطبيعي ودوره في تعافي المرضى بعد الإصابة بفايروس كورونا كوفيد ١٩).

الجدير بالذكر أن العديد من الزوار كانوا يتساءلون عن أهمية العلاج الطبيعي في الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وماهيّة العلاقة والرابط بينهما.

كما أن اليوم العالمي للعلاج الطبيعي يأتي تزامناً مع أهمية التوعية الصحية بخطورة الأمراض الناتجة والأعراض المصاحبة ومن ثم التعرف على كيفية وآلية التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية الحديثة. اظهر المزيد

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