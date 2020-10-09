قتيلان وعدد من الجرحى فى انفجار خزان المازوت ببيروت

وحسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنانى جورج كتانة: "تم نقل جثتين وعدد من الجرحى إلى مستشفى المقاصد من جراء انفجار خزان المازوت الذى اشتعلت فيه النيران، مساء اليوم، فى محلة الرفاعى- ساحة أبو شاكر- الطريق الجديدة".

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