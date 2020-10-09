الكاظمى : اتفاق السلطة فى سنجار يسرع ويسهل عودة النازحين

وقال ملا طلال، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء، رعى اليوم اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية فى سنجار وفق الدستور، وينهى سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة أهاليها، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

وعقد الكاظمى، الجمعة، اجتماعاً مع مسؤولين فى الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع فى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق.

وأكد الكاظمى، حسب بيان الحكومة العراقية، إتمام الاتفاق على الملفات الإدارية والأمنية فى قضاء سنجار، والذى من شأنه أن يسرع ويسهل من عودة النازحين إلى القضاء. وبين أن الاتفاق جرى فى أجواء من التفاهم الأخوى فى إطار الدولة الاتحادية. وأنه سيأخذ صدى طيباً على المستوى المحلى والدولى. وسيكون بداية لحل مشاكل جميع المناطق المتنوّعة إثنياً ودينياً فى العراق.

وأوضح أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها المواطنة، وترعى التنوع الدينى والإثنى. وهو مبدأ يرتبط بمستقبل العراق ووحدته، مؤكداً أن التأخر فى إعادة الاستقرار الى سنجار، كان على حساب الأهالى الذين عانوا بالأمس من عصابات داعش الإرهابية، ويعانون اليوم من نقص الخدمات. وتعهّد بأن تبذل الأجهزة الحكومية قصارى جهدها لأجل المضى قدماً فى البحث عن المختطفات والمختطفين الإيزيديين.

وشدد الكاظمى على أن الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم ستؤدى دورها الأساس فى سبيل تطبيق الاتفاق بشكله الصحيح، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع أهالى سنجار أولاً، معربا عن حرص الحكومة وجديتها فى أن تكون سنجار خالية من الجماعات المسلحة، سواء المحلية منها أو الوافدة من خارج الحدود، مؤكدا أن الأمن فى غرب نينوى يقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية.

هذا ويتضمن اتفاق إعادة الاستقرار فى قضاء سنجار نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة. ويتم الاتفاق بشأن الجانب الإدارى مع حكومة اقليم كردستان ومحافظة نينوى، مع الأخذ بنظر الاعتبار مطالب أهالى القضاء. ويدخل كل ما هو أمنى ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية بالتنسيق.

وشهدت سنجار مِحناً رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين فى عام 2014. ومنذ الهزيمة العسكرية لداعش، واجه الضحايا والناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة.