الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار

رحبت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى"، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان حول وضع قضاء سنجار فى نينوى، معتبرة إياه "خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح"





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أعربت البعثة فى بيان لها، عن "أملها فى أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل".

من جهتها، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى أن "الاتفاق بداية فصل جديد لسنجار، ويأتى فيه مصلحة أبناء القضاء فى المقام الأول".

وقالت: "سيساعد النازحين على العودة لمنازلهم، وسيسرع من وتيرة إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات العامة".

وأضافت: "لكى يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية".

وشددت على "استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة فى تطبيع الأوضاع فى القضاء".

وشهد قضاء سنجار محنا رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابى ضد الإيزيديين عام 2014، كما واجه الناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة للقضاء.

وأعلنت الحكومة المركزية فى بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق اليوم، عن توصلهما إلى اتفاق وصفتاه بـ"التاريخى"، ينظم وضعية قضاء سنجار شمالى البلاد.