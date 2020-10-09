الملوثات السمعية و البصرية التي تقرع الآذان بنشاز أصواتها و تجهر الأبصار بزيف لمعانها قتلت روح المرح والترويح عن النفس إلى درجة ان التفكير في تلك الاوقات أو اللحظات تبلدت أحاسيسها التي تدفع الإنسان للتفكير فيها و الاستمتاع بها، فلم يعد الإنسان يفكر في الخروج من دائرة الرتابة اليومية إلا بمن ينتزعه منها بعرض بسيط يقضي فيه بضع ساعات للترويح عن النفس … بصحبة صديق عزيز خفيف الظل حديثه شيق و ممتع يدخل السرور على النفس و يضفي على المكان روح النشاط والحيوية .

ومع هذه الساعات الماتعة يمر الوقت بسرعة ويحين و قت الرحيل ،و لكن علينا ترتيب المكان وتنظيف ما يلزم . وزعت المهام وكل قام بعمله و لم يبق سوى ( المنقل ) الذي خبت ناره وكثر رماده لما لحقه به من إهمال و تجاهل في المرات السابقة ؛ ولكن هذه المرة تطوعت كبطل و شمرت عن ساعدي واحضرت دلوا حديديا ومجرفة وبدأت العمل … صاح بي صديقي بصوت عال وهو يقول : هل ذكرت اسم الله؟ أجبت نذكره دائما إن شاء الله ، ثم اردف قائلا : الجن تسكن الرماد وعدد لي أماكن سكنهم و كيف ينتقمون ممن يؤذيهم وأنا منكب على انجاز مهمتي التي بدت لي سهلة في بادئ الأمر ولكن الصديق عكر علي حلاوة التطوع بعد ان سمعت بعض كلمات الثناء .

بعد أن أنهيت العمل قلت : الجن من عالم الغيبيات و ليس هناك دليل قاطع بوجودهم في الرماد يا صديقي العزير قال :هذا صحيح ؛ ولكن هناك حوادث حصلت يقال بأن الجن كانت هي السبب . هل تذكر كذا …وكذا ؟ قلت : نعم أذكرها ؛ ولكن ليس من المؤكد أن الجن هم من فعل ذلك ، وأذكر أيضا الكثير من قصص الموروث الشعبي التي زرعت في نفوسنا الهلع والخوف حتى أن بعضهم إذا غضب على شخص قال : ( أخذوه أهل الرمادة ) .

وعلى الرغم من تلك القناعات عند الكثير من الناس في السابق عن وجود الجن في أماكن الرماد ومكبه إلا أنهم يعرفون أن الرماد مادة مفيدة وكانوا يستخدمونها في العديد من المجالات وقد رأيناهم ينظفون بها البقع على الثوب، و ينظفون ويلمعون بها زجاج الفوانيس و الأتاريك و بعض الأواني و دلال القهوة والأباريق والمنسوجات .

كما يملؤون بها الشقوق في سطوح المنازل لمع تسرب الماء ..و ..و.

وقد رأيت بأم عيني وأنا في مرحلة الطفولة رجلا من عشاق القهوة يستف من رماد الوجار وهو يرشف القهوة ،وعندما رأى علامات التعجب على وجهي أخبرني أنه أحس بالجائر وهم ينطقون الجيم ياءً الياير ( حرقة المعدة أو الحموضة) كما أن لهذه المادة استعمالات أخرى مفيدة.

قال الصديق : هذه المادة التي خلفتها عملية احتراق الخشب، وهي موضوع نقاشنا كان الناس يقولون في أمثالهم ( النار تخلف الرماد ) وهي يعنون بها معاني كثيرة وهذه الأمثال لم تأتي من فراغ . إنها عصارة التجربة ولب الحكمة … فرماد الأمس حُفظت له مكانته من قِبَل ناس ذاك الزمان واحتووه رغم الخرافات التي حاصرته وحذرت منه ،وهي أيضا التي فرضت عليهم تخصيص مكانا له ينفرد به ويحميه ويحافظ على خصوصيته وهي ( رمادة المجتمع ) ، ولكن رماد اليوم أختلط ببعض البقايا الأخرى ، و مع هذا المزيج خرج من صفة الرماد المعروف ( رماد زمان ) و فقد خاصيته ، وليس هذا فحسب … حتى الجن عافته وزهدت في جواره ومساكنته وأصبح بلا قيمة ولا يذكر عليه اسم الله .