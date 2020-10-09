شاهد .. الحرائق تلتهم مساحات خضراء فى لبنان

اندلعت سلسلة حرائق فى لبنان، منذ ساعات من يوم الجمعة، فى مناطق مختلفة، نتيجة سرعة الرياح الحارة والحرارة المرتفعة التى تواجهها البلاد فى هذا الوقت من العام، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





واندلعت النيران فى غابات وأحراش بلدات عدة فى جبل لبنان وعكار شمالى البلاد والجنوب اللبنانى، وأتت على مساحات واسعة مما تبقى من المساحات الخضراء. وتداول نشطاء لقطات مصورة تظهر ألسنة النيران، وهى تلتهم الأشجار وتتمدد على مسافة قريبة من الوحدات السكنية فى قرى المتن والمتن الأعلى فى جبل لبنان، وفى عكار شمالا. وتشهد بلدات مختلفة جنوبى لبنان حرائق متعددة تهدد السكان، وسط تسجيل حالات اختناق بين السكان. وتحاول فرق الإطفاء إخماد الحرائق الكبيرة، وتعمل طوافات تابعة للجيش اللبنانى على السيطرة على بعض الحرائق فى جبل لبنان.

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