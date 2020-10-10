وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين، اليوم الجمعة: "الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين فى تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية، بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر فى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذى ترك منصبه فى مارس من هذا العام".
وكان الممثل الخاص السابق، غسان سلامة، الذى عقد بمساهمته مؤتمر برلين للتسوية الليبية، قد أعلن فى مارس عن تركه المنصب، وتم تعيين القائمة بأعمال الممثل الخاص فى ليبيا المواطنة الأمريكية، ستيفانى توركو ويليامز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تعبر عن قلقها من تأخر تعيين ممثل أممى فى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.