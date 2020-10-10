موسكو تعبر عن قلقها من تأخر تعيين ممثل أممى فى ليبيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين، اليوم الجمعة: "الجهود الدولية لتقديم المساهمة الخارجية لليبيين فى تجاوز عواقب الأزمة السياسية العسكرية المدمرة والدموية يجب أن تُنسق من قبل الأمم المتحدة بفعالية، بهذا الصدد لا يمكن ألا يدعو للقلق التأخير غير المبرر فى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بدلاً من غسان سلامة، الذى ترك منصبه فى مارس من هذا العام".

وكان الممثل الخاص السابق، غسان سلامة، الذى عقد بمساهمته مؤتمر برلين للتسوية الليبية، قد أعلن فى مارس عن تركه المنصب، وتم تعيين القائمة بأعمال الممثل الخاص فى ليبيا المواطنة الأمريكية، ستيفانى توركو ويليامز.