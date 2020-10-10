الجزائر تسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكشف فورار فى لقائه الإعلامى اليومي، عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات إلى 1789 حالة وفاة.

وفيما يخص حالات الشفاء، فقد بلغ عددها الإجمالى 37067 حالة بعد تسجيل 109 حالات تعافى فى آخر 24 ساعة.