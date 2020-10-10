التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، أن قواته اعترضت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة صباح اليوم السبت. وصرح المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالك، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". يأتي هذا بعد حادث مماثل وقع الأربعاء الماضي، وغداة إعلان الجيش اليمني عن تمكنه بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف شمال شرق البلاد.

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