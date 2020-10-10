اندلاع حريق في محطة مترو بالعاصمة الإيرانية طهران

أعلن المتحدث باسم منظمة خدمات الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في محطة مترو العاصمة طهران، مشيراً إلى أن ”منظمة خدمات الطوارئ أرسلت أربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث“.

وقال خالدي في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، إن ”حريقاً اندلع الساعة 7:45 من صباح اليوم في محطة مترو منطقة (اكباتان) غرب طهران، وإنه تم إرسال أربع سيارات إسعاف على الفور إلى مكان الحادث“.

وأضاف: ”خط مترو الأنفاق هذا مغلق الآن ولا يستقبل الركاب، ويوجد رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الحادث لإجلاء الركاب من محطة المترو“، مبيناً ”لا نعرف عدد الجرحى المحتملين بعد، وسيتم الإعلان عن أنباء أخرى لاحقا“.

ويعد مترو طهران أهم وسيلة للنقل لسكان العاصمة طهران، وتوجد حاليا خمسة خطوط مترو في طهران، يبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات إلى 110 محطات، ولا يزال خط ”رقم 1“ وخط ”رقم 2“ من أهم الخطوط، وتصل حمولته في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.