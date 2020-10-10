«المرور» يوضح موقف الراكب من استخدام الجوال

جدد المرور السعودي تذكيره بأنَّ استخدام الراكب للجوال لا يعد مخالفة مرورية وفقًا للنظام.
وذكر المرور –عبر حسابه على موقع تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال».
ووجه أحد المواطنين استفسار قال فيه: هل استخدام الراكب وليس السائق للجوال يعد مخالفة مرورية؟
من جهة أخرى، أكد المرور على ضرورة استخدام الراكب لحزام الأمان، قائلًا: «وفقًا لنظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق، ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم».
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