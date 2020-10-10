الموارد البشرية : نستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع النقل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في مختلف أنشطة النقل خلال العامين المقبلين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني أن المذكرة التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات سعت من خلالها إلى توحيد الجهود لتوطين قطاع النقل.

وأشار، في حديثه لقناة الإخبارية إلى أن التوطين يستهدف النقل البري والبحري والجوي والموانئ والخدمات اللوجستية.