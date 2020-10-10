جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، وفق المسميات التالية : مسؤول شؤون الطلاب – مسؤول شؤون الطلاب أول.

كاتب إدخال البيانات (برنامج توطين الوظائف 1) مسؤول أدخال بيانات.

تقني مختبر البحوث.

مسجل قاعدة بيانات البحوث.

فني مختبر.

اخصائي عقود البحث.

مهندس خدمات الرعاية الصحية.

ممرضة الموظفين.

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