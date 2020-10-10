التحالف العربى : تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف الذى تقوده السعودية، العقيد الركن تركى المالكى، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية".

وأشار المالكى إلى أن ميليشيات الحوثيين اعتادت إطلاق مثل هذه المفخخات "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".