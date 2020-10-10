سلسلة حرائق تضرب مناطق عدة من لبنان جراء الارتفاع في درجات الحرارة

شهد عدد من المناطق اللبنانية سلسلة من الحرائق الهائلة التي اندلعت في الغابات والمناطق الشجرية والمزروعات خلال الساعات الماضية وبشكل متزامن، على وقع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية والأجواء المُناخية الجافة واشتداد سرعة الرياح، على نحو أدى إلى امتداد النيران بصورة كبيرة في مناطق عدة.

وتركزت الحرائق في المناطق الشمالية لاسيما محافظة عكار التي تعرضت لحرائق كبيرة وممتدة، إلى جانب مناطق من محافظة جبل لبنان، وعدد من المناطق الجنوبية الحدودية، حيث امتدت ألسنة النيران بصورة سريعة وأتت على مساحات خضراء كبيرة وغابات وزراعات.