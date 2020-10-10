قرقاش : هدنة قره باغ خطوة ضرورية لإحلال السلام 

وفى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال قرقاش: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ناغورنى قره باغ، ونعتبره خطوة ضرورية لإحلال السلام". وتابع وزير الخارجية الإماراتى: "نقدر الجهود الروسية للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار فى ناغورنى قره باغ، وندعو أذربيجان وأرمينيا إلى مسار سياسى تفاوضى يضمن الاستقرار والازدهار لشعبيهما". وكانت الوساطة الروسية قد نجحت بالفعل فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فى ناغورنى قره باغ، بعد نحو أسبوعين من أسوأ قتال شهده الإقليم منذ التسعينات. ودخل الاتفاق إلى حيز التنفيذ اليوم السبت، إلا أنه جاء وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة الهشة بين أرمينيا وأذربيجان.

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