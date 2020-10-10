فيديوجراف.. حرائق مدمرة تجتاح ريف سوريا وسواحلها

شهدت الأراضى السورية حرائق مروعة، منذ أمس الجمعة، حيث امتدت الحرائق بطول ريف الساحل السورى والمناطق المتاخمة له وعرضها، إضافة إلى مساحات كبيرة من ريف اللاذقية وطرطوس ووادى قنديل، الذى يعد مقصدًا سياحيا للأجانب وسكان المنطقة.





وأكدت وسائل الإعلام السورية، أن الحرائق المروع يأتى بعد أيام من إخماد حريق كبير فى ريف اللاذقية وحماه، حيث التهمت الحرائق المروعة مئات الدونمات من الأراضى الحراجية والزراعية، كما أتت النيران على بيوت المدنيين وكبدتهم أضرارًا كبيرة. وتشير المصادر السورية إلى أنه تم تسجيل حالتى وفاة و7 حالات اختناق نتيجة الدخان حتى الآن، إضافة إلى حركة نزوح لا مثيل لها، شهدتها المناطق المنكوبة بالحرائق. واستمرت مناشدات المتضررين، يطالبون بتدخل الطيران للمشاركة فى عمليات الإطفاء التى لم تتوقف لحظة واحدة دون جدوى، كما وصلت فرق إنقاذ من باقى المحافظات لمساعدة الجيش فى إطفاء ألسنة النيران المستعرة.

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