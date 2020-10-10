لبنان : 4 ضحايا في انفجار خزان وقود بإحدى مناطق العاصمة بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبنانى أن الانفجار الضخم لخزان وقود يقع داخل بناية بإحدى المناطق الشعبية المكتظة سكانيا بالعاصمة بيروت أسفر عن سقوط 4 ضحايا، إلى جانب عدد من الجرحى، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات؛ لتلقى العلاج اللازم، وبعضهم فى حالة خطرة.





وكان انفجار فى خزان للوقود قد وقع مساء الجمعة بمنطقة "طريق الجديدة" بالعاصمة اللبنانية، على نحو تسبب فى حدوث تصدع فى المبنى الذى كان يحتوى على الخزان وكذلك عدد من المبانى المحيطة جراء قوة الانفجار، وتحطم العديد من السيارات فى نطاق بؤرة الانفجار. وسُمع دوى الانفجار القوى فى أرجاء العاصمة اللبنانية وضواحيها والمناطق المحيطة بها، وتدخلت وحدات من الجيش اللبنانى على الفور وكذلك فرق الإطفاء والدفاع المدنى وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني؛ لتقديم الدعم والمساندة والقيام بعمليات إخماد الحريق والإنقاذ اللازمة. وقام الدفاع المدنى اللبنانى وفرق الإطفاء بمساعدة سكان المبنى وكذلك المبانى المحيطة التى تضررت جراء شدة الانفجار على الخروج من منازلهم، من خلال سلالم هيدورليكية وأخرى حديدية جرى وضعها على شرفات المنازل.

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