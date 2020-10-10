قائد الجيش اللبناني يعطي التوجيهات الأساسية لانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

أعطى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، التوجيهات الأساسية للوفد المكلف بتمثيل لبنان في المفاوضات التي ستنطلق في غضون أيام قليلة، لترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وذكر الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن قائد الجيش اجتمع مع الوفد المكلف بملف التفاوض، مشيرا إلى أن عملية ترسيم الحدود البحرية ستكون على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة (أقصى الجنوب اللبناني) برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط، دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية من الجهة المقابلة، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية.
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