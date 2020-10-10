مصرع شخص بانفجار جديد في بيروت

أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، بأن قتيلا سقط جراء انفجار وقع صباح اليوم السبت في مطعم في منطقة السيدة في الأشرفية بالعاصمة بيروت.
وأضاف كتانة أن شخصين من المارة أصيبا بجروح طفيفة جراء تناثر الزجاج.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحادث وقع داخل أحد المطاعم المقفلة جراء انفجار أنبوبة غاز.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإطفاء الحريق، بعد أن ألحق ضررا كبيرا بالمبنى، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا حول المكان وفتحت تحقيقا.
يأتي هذا الحادث بعد يوم على مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء انفجار خزان للوقود في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.
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