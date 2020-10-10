التعاون الإسلامى تدين إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة باتجاه السعودية

وكانت ميليشيات الحوثى الممولة من إيران، أطلقت طائرة بدون طيار مفخخة ثانية، اليوم السبت، باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، بينما تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامى إلى جانب السعودية، وتضامنها مع المملكة فى الإجراءات التى تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التى ترتكبها ميليشيا الحوثى ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وشددت المنظمة على أن عمليات الحوثى الإرهابية ضد المملكة السعودية مستمرة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.