سقوط قتيل وإصابة شخصين فى انفجار قارورة غاز شرق بيروت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكترونى، اليوم، تسبب دوى انفجار قارورة غاز فى أحد المبانى بالاشرفية فى أضرار جسيمة.
وأضافت الصحيفة أن فرق الإسعاف والدفاع المدنى حضرت إلى موقع الحادث على الفور، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادث.
ويأتى الحادث بعد ساعات من سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى فى انفجار خزان وقود، مساء أمس الجمعة، بأحد المبانى فى منطقة الطريق الجديدة فى بيروت.
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