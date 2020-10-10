العراق يعلن تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2344 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق. وأكدت الوزارة، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن عدد حالات الشفاء بلغ 4233 حالة و55 حالة وفاة.

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