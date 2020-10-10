عاجل .. انفجار قوى يسقط 4 قتلى ويدمر بنايتين فى الجزائر

وفى سياق آخر، أعلن الناطق الرسمى للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا المستجد بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة فى الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى البلاد إلى 52804 حالة.

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