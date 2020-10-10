محادثات ليبية غدا فى القاهرة لبحث الدستور والانتخابات

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستركز على الانتخابات المبكرة والمسار الدستورى فى ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أنه يشارك فى المحادثات الليبية وفدان، يمثلان مجلسى النواب و مجلس الدولة الأعلى، موضحة أن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح هو من شكّل اللجنة.

وانتهت قبل خمسة أيام، جلسات الحوار الليبى فى المغرب، وقال المتحدث باسم وفدى مجلسى النواب والدولة الليبيين، إنه تم التوصل إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية الليبية.

وأكد المتحدث، أن هناك رؤى موحدة بشأن ملء المناصب السيادية، موجها الشكر للجهود الدولية لوضع أطر لحل شامل للأزمة الليبية، داعيا المجتمع الدولى لدعم نتائج حوارات بوزنيقة.