تواصل إدارة نادي الشباب استقطاب المحترفين لصالح الفريق الكروي الأول، حيث وقعت، اليوم السبت، عقداً احترافياً مع مدافع منتخب تشيلي إيجور ليشنوفسكي لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم إضافي، قادماً من فريق كروز ازول المكسيكي.

وخاض المدافع البالغ من العمر 26 عاماً، عدداً من التجارب الاحترافية الأوروبية مع بورتو البرتغالي وسبورتينغ خيخون الإسباني. اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشباب” يضم المُدافع إيجور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.