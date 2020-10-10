مقتل وإصابة 21 شخصا في انفجار بالجزائر

أفادت الحماية المدنية الجزائرية اليوم السبت بمقتل 5 أشخاص في انفجار أنبوب غاز داخل بناية بولاية البيض جنوبي الجزائر.
وقالت الحماية المدنية في بيان، اليوم السبت، إن "الحصلية الأولية في انفجار أنبوب غاز تسبب في انهيار بناية بولاية البيض جنوب البلاد هي 4 قتلى و8 مصابين".
ووفقا لقناة «النهار» الجزائرية، تم انتشال 5 قتلى، بالأضافة إلي إصابة 16 آخرين من تحت الأنقاض، فيما لا تزال عملية الإنقاذ متواصلة.
وأوضحت القناة التلفزيونية الجزائرية، أن الانفجار سببه تسرب للغاز بمنزل بحي أولاد الشيخ. كما خلف هذا الحادث، تسجيل انهيار كلي لبنايتين من طابقين، وانهيارات جزئية في 6 بنايات أخرى.
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