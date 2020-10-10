الجيش اللبناني يطلق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل



أعطى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم السبت، التوجيهات لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل جنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إنه إنفاذا لتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اجتمع قائد الجيش في مكتبه مع الوفد المكلف بملف التفاوض لترسيم الحدود.

وأضاف البيان أنه "خلال الاجتماع أعطى قائد الجيش التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط، دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك استناداً إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقاً للقوانين الدولية".

ولم يشر البيان إلى الأعضاء الذين يتألف منهم الوفد المفاوض.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن في بداية الشهر الحالي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة من الولايات المتحدة.

ورحب الرئيس اللبناني ميشال عون بالاتفاق وأعلن أنه سيتولى المفاوضة وفقاً لاحكام الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض.