فيديو .. المشاهد الأولى لانفجار الغاز فى الجزائر 

قدم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا الانفجار، الذى أسفر عن مقتل 4 أشخاص وتدمير بنايتين بشكل كامل إثر انفجار للغاز داخل أحد المنازل فى مدينة البيض الجزائرية.





وقالت الحماية المدنية إن الانفجار وقع فى الساعة 13:40 بالتوقيت المحلى داخل أحد المنازل بمنطقة الرقاصة فى مدينة البيض. وتداول العديد من رواد تويتر صورا وفيديوهات ترصد اللحظات الأولى من الانفجار. وقال جهاز الدفاع المدنى الجزائرى إنه تم نقل الجرحى الذين تم إسعافهم فى موقع الانفجار إلى المستشفى المحلى، مشيرا إلى تسجيل انهيار كلى لبنايتين تتألفان من طابقين، وكذا تسجيل انهيارات جزئية فى جدران 6 عقارات أخرى.

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