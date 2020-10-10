ليبيا تسجل 318 إصابة جديدة بكورونا

وأفاد المركز، فى بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، بأن عدد الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 338 حالة، مشيرا إلى تسجيل حالتين وفاة.

وبهذا بلغ عدد إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا 41686 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 23791 حالة تعاف.