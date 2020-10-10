“الجمارك” تحبط تهريب كميات كبيرة من السجائر

تمكنت الجمارك السعودية من إحباط عملية تهريب كميات من السجائر داخل شاحنة واردة عبر إحدى المنافذ البرية، من خلال محاولة رشوة بمقابل (مليون ريال) تم التصدي لها بنزاهة أبطال الجمارك، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تم ضبط السجائر والراشي والمبلغ. اظهر المزيد

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