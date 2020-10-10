الرئيس اللبنانى يترأس اجتماعا لفريق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وأكد الجيش اللبنانى فى بيان له أن العماد عون استقبل الوفد فى مكتبه فى اليرزة و"أعطى التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذى ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا والممتد بحرا تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أى تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر فى الرئاسة اللبنانية قوله إن المفاوضين سيجتمعون مطلع الأسبوع القادم برئيس الجمهورية ثم الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

ويضم الوفد أربعة أعضاء اثنان منهم عسكريان والآخران مدنيان، وهم العميد بسام ياسين، والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقنى نجيب مسيحى، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يتفاوض الوفد مباشرة مع نظيره الإسرائيلى بل سيدور الحوار عبر ممثل الأمم المتحدة داخل غرفة واحدة، لكن وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، صرح بأن المحادثات ستكون مباشرة.