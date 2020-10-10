المؤسسة العامة للحبوب تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت المؤسسة العامة للحبوب باب التقديم على 54 وظيفة شاغرة لدرجة الدبلوم والثانوية العامة والبكالوريوس على بند الوظائف المؤقتة بفرع ينبع ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل مختبر ” عدد 3 ” ، ويشترط ” بكالوريوس ” أحياء دقيقة ، كيمياء ، علوم أغذية ” .
2- محاسب ” عدد 2 ” ، بكالوريوس في تخصص المحاسة .
3- أخصائي تقنية معلومات ” عدد 2″ ، بكالوريوس حاسب آلي .
4- أخصائي شؤون الموظفين ، بكالوريوس في الموارد البشرية ، وإدارة عامة .
5- اخصائي مشتريات ، بكالوريوس ” محاسبة ، إدارة الأعمال ” .
6- سكرتير ، دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوية ” إدارة المكاتب ، وإدارة مكتبية ” .
7- كهربائي عدد 4 وظائف ، دبلوم سنتين بعد الثانوية ” تقنية القوى الكهربائية ” .
8- مشغل غرفة تحكم ” عدد 3 ” ، دبلوم سنتين ونصفبعد الثانوية “الكترونيات صناعية وتحكم ” .
9- ميكانيكي ” عدد 2″ ، دبلوم لا يقل عن سنتين بعد الثانوية ” تقنية الصيانة الميكانيكية ” .
10- مراقب مستودع ” عدد 4″ ، دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوية ” إدارة مستودعات ، إدارة مواد ” .
11- مراقب أعمال نقل ” عدد 2″ ، دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوية ” محاسبة ” .
12- مشغل جهاز أخذ عينت “عدد 2″ ، دبلوم سنتين ونصف بعد الثانوية ” مختبرات كيميائية ” .
13- مأمور ميزان ” عدد 4 وظاءف ” ، الثانوية العامة ودورة حاسب آلي لمدة 3 شهور .
14- مراقب تحميل “عدد 5 وظائف ” ، الثانوية العامة ودورة حاسب آلي 3 شهور .
15- مأمور اتصالات ، الثانوية العامة ودورة حاسب آلي 5 شهور .
16- مشرف خدمات ، الثانوية العامة خبرة لا تقل عن سنتين .
17- مخلص جمركي : الثانوية العامة وخبرة سنة .
18- سائق ” عدد 3 ” ، الثانوية العامة ورخصة قيادة ، خبرة لا تقل عن عامين .
19- رجل أمن ” عدد 12 ” ، الثانوية العامة ورخصة قيادة ، وخبرة في مجال العم .
ويمكن الإطلاع على الأوراق المطلوبة في الإعلان المرفق ، والتقديم متاح حتى بعد غد الإثنين 12 / 10 / 2020 م .، على الرابط التالي : هنا
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