الفيصلي يتعاقد مع المدافع وليد الأحمد

أنهت إدارة نادي الفيصلي اليوم السبت ممثلة بالرئيس التنفيذي مساعد المويس إجراءات انتقال المدافع وليد الأحمد (21 سنة) قادماً من نادي الهلال، من جانب آخر قدمت إدارة النادي شكرها لوكيل اللاعب الاستاذ عبدالرحمن الخنين على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات . اظهر المزيد

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