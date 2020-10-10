المغرب يسجل 3443 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية لهم فى التحاليل المختبرية، بلغ 2.703.943 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2.572 حالة، كما تم تسجيل 1832 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 124.854.